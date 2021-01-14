الجيش ينظم حملة صحية واسعة للتكفل بسكان مناطق الظل في بسكرة

تواصل الأطقم الطبية بالناحية العسكرية الرابعة، حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم تسخير لهذه العملية، أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية.

وتكفلت هذه الأطقم الطبية، بتقديم الفحوصات الطبية اللازمة لسكان المناطق المعزولة ومناطق الظل ببسكرة.

ويتعلق الأمر بكل من مناطق أم لقراد، والبيض، ولقصيعات، وحاسي سماره، وبير الرخم، والهوبة، وحاسي السيدة.

واستحسن المواطنون الذين استفادوا من هذه الحملة هذه المبادرة الإنسانية.

معبرين عن عرفانهم بالمجهودات التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم.