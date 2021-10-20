الجيش ينظم يوم دراسي بعنوان ” خلايا النظام المدني للثورة التحريرية في الجنوب الشرقي ” بورڨلة

نظمت المديرية الجهوية للإيصال والإعلام والتوجيه بالناحية العسكرية الرابعة، يوما دراسيا تحت عنوان: “خلايا النظام المدني للثورة التحريرية في الجنوب الشرقي”، من تنشيط أساتذة في التاريخ. وذلك بمقر النادي الجهوي للجيش الوطني الشعبي بورڨلة.

وخلال أشغال اليوم الدراسي تم عرض شريط وثائقي حول تاريخ الجنوب الشرقي ومساهمته في الثورة التحريرية المظفرة. وعقب ذلك تم إلقاء مجموعة من المحاضرات تمحورت حول خلايا النظام المدني للثورة التحريرية بكل من ورقلة، واد سوف و منطقة وادي ريغ.

يأتي تنظيم مثل هذه التظاهرات التاريخية العلمية في إطار سعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتثمين تاريخ الجزائر المجيد وحفظ ذاكرة أمتنا في أذهان الأجيال القادمة، من خلال الوقوف على أهم المحطات في تاريخ بلادنا العريق .