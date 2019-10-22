الجيش يهنئ الصحفيين ورجال الإعلام بمناسبة يومهم الوطني

هنأت مديرية الإيصال و الإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي الصحفيين والتقنيين و الإداريين العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية،بمناسبة يومهم الوطني المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة.

ووصفت تهنئة الجيش الوطني الشعبي الموجهة لرجال الإعلام و الصحفيين مهنة الصحافة بمهنة المتاعب متمنية للعاملين فيها مزيدا من التألق و النجاح.

كما دعت إلى ضرورة وضع الجزائر فوق كل إعتبار ووضعها نصب الأعين.

كما ثمنت قيادة الجيش الوطني الشعبي المجهودات المبذولة من قبل رجال الصحافة في تنوير الرأي العام ونقل الصورة الحقيقية.

وأكدت أن الإعلام يشكل طرفا محوريا في بناء الوطن بتنوير الرأي العام الوطني وتعبئة القدرات وشحذ الهمم والعزائم في ظل الأوقات التي تمر بها البلاد.