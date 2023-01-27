الجيش يواصل تدخلاته لفتح المسالك والطرقات

تتواصل تدخلات وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي لفتح الطرقات والمسالك لتسهيل حركة المرور وفك العزلة عن المواطنين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تدخلت مفارز الجيش، خاصة في المناطق النائية بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.

حيث تدخلت أمس الخميس، بعض المفارز التابعة للقطاع العسكري سيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية، لفتح المسالك وبعض الطرق.

وتمت نفس العملية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، حيث تدخلت مفارز الجيش الوطني الشعبي التابعة للقطاع العسكري سكيكدة، لفتح الطرق والمسالك.

وبالقطاعين العسكريين برج بوعريريج وقالمة، وبالتعاون مع السلطات المحلية، تم أيضا فتح العديد من الطرق والمسالك. وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين.