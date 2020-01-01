الجيش يوقف إرهابيا في سكيكدة التحق بمعاقل الجماعات المسلحة وعمره 10 سنوات

تمكنت قوات الجيش بسكيكدة من توقيف ثالث إرهابي، إثر العملية الواسعة التي أطلقتها بمنطقة وادي الدخيل بإقليم بلدية وادي الزهور.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن الإرهابي البالغ من العمر 35 سنة، يدعى فيلالي علي، ويكنى “أبو الهيثم”.

وأوضح البيان أن الإرهابي الثالث الموقوف التحق لمعاقل الإرهابي منذ 25 سنة، برفقة والده فيلالي خوجة، وعمره لم يكن يتجاوز حينذاك 10 سنوات.

وقد تمكنت قوات الجيش من حجز أسلحة وذخيرة كانت بحوزة الإرهابي الموقوف.

وبحسب بيان وزارة الدفاع فإن قوات الجيش ضبطت رشاش كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة وقنبلتين يدويتين، بحوزة الإرهابي.

وبهذه التطورات، تكون حصيلة عملية الجيش بالمنطقة قد ارتفعت إلى 3 إرهابيين تم توقيفهم، و 6 نساء وستة أطفال.