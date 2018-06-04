الجيش يوقف باروني مخدرات في وهران

أوقفت، أمس، مفرزة للجيش الوطني الشعبي باروني مخدرات بحوزتهما 19 كيلوغرام من الكيف المعالج في وهران.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي حجزت 2.3 طن من المواد الغدائية و745 لتر من مادة زيت المائدة ومركبتين رباعيتي الدفع بعين قزام.

وأضاف البيان، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغرداية، حجزت بندقية نصف آلية ومسدسا آليا، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 66 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وغرداية.

في حين أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ 8 أشخاص بعنابة، وفقا لذات البيان.