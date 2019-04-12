الجيش يوقف تاجري مخدرات ويحجز أزيد 8 كلغ من الزطلة بتلمسان

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، بتلمسان، تاجري مخدرات وحجزت 8.8 كيلوغرام من الكيفالمعالج ومركبة سياحية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، 4 منقبين عن الذهب وضبطت و7مولدات كهربائية و 3 مطارق ضغط.

كما حجزت مفرزة أخرى ثلاثين 30 قنطارا من مادة النحاس بورقلة،

في حين تم توقيف 4 أشخاص بعين تموشنت، بحوزتهم أوراق نقدية مزورة بقيمة تقدر بأكثر من (51) مليون سنتيم ومعدات إعلام آلي.

كما ضبط عناصر الدرك الوطني بالوادي147 جهاز كاميرا ذكية بلواحقها.

ومن جهة أخرى، أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب5087 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

فيما تم توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.