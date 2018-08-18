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الجيش يوقف شخصا بحوزته 5 طائرات بدون طيار بقسنطينة

أخبار الجزائر
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الجيش يوقف شخصا بحوزته 5 طائرات بدون طيار بقسنطينة
بقلم إيمان ض

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشّعبي، بولاية قسنطينة شخصا بحوزته 05 طائرات بدون طيار.


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