الجيش يوقف شخصا بحوزته 5 طائرات بدون طيار بقسنطينة

سيتم توزيع اكثر من1050 وحدة سكنية إجتماعية إيجارية إضافة الى مقررات إستفادة من إعانات ريفية وتخصيصات ارضية.
إضافة الى مقررات الإستفادة من السكن الترقوي المدعم بكل…
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من توقيف 122 شخصا مشتبه فيهم و حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة.
فمن خلال عمليات المداهمة عبر عدد…
تعرض 16 شخصا حسب حصيلة أولية، لتسمم غذائي بمنطقة أولاد البشير التابعة لبلدية خير الدين ولاية مستغانم.
الضحايا وحسب مصادر إستشفائية ينحدرون من عائلة واحدة وأغلبهم…
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