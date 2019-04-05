الجيش يوقف عنصري دعم للجماعات الارهابية بوهران وخنشلة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليتين متفرقتين بوهران وخنشلة، عنصري دعم للجماعات الإرهابية.

وحسب بيان لوازة الدفاع الوطني ، انه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، بتمنراست 30 منقبا عن الذهب،

وحجزت مركبة رباعية الدفع، و17 جهاز كشف عن المعادن، و9 مولدات كهربائية، (08) مطارق ضاغطة، وأغراض أخرى،

في حين حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق اهراس وتبسة/ن.ع.5 (8479) لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب.

من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بالطارف وعنابة وسكيكدة خمسة غطاسين بصدد الصيد المحضور للمرجان

وحجزوا قارب تقلدي الصنع وثلاثة معدات غطس.