الجيش يوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد بالتنسيق مع مصالح الأمن بسطيف، عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وحسب بيان للجيش الوطني الشعبي فإن هذه العملية جاءت على إثر الإستغلال الأمثل للمعلومات.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست و برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة 24 شخصا.

وتم على إثر العملية ضبط 10 مولدات كهربائية و10 مطار ضغط، وجهازي كشف عن المعادن .

وأوقفت مصالح الدرك الوطني ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة شخصين بحوزتهما 27 كيلوغرام من المواد الكيميائية و22 كيلوغرام و500 غرام من المتفجرات.

كما تم ضبط أيضا 297 من الفتيل الصاعق و مفجرين ناريين.

من جهة أخرى تمكنت حرس الحدود إثر دورية بحث وتفتيش قرب الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، من ضبط 152 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار بالناحية العسكرية الثالثة و عين أمنياس بالناحية العسكرية الرابعة