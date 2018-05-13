الجيش يوقف 12 بارون مخدرات بـ 3 ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، 12 بارون مخدرات وضبطت 32 كيلوغرام من الكيف و7 مركبات سياحية بكل وهران وغليزان وتلمسان.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي،

حجزت 533 قرص مهلوس و6.7 قنطارا من مادة التبغ و561600 وحدة مفرقعات في ورقلة وغرداية

فيما تم ضبط 8.4 أطنان من المواد الغدائية الموجهة للتهريب بالإضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب في برج باجي مختار وعين قزام.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 116 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وبرج باجي مختار.

في حين أحبط حراس السواحل بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، وفقا لذات البيان.