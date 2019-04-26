الجيش يوقف 15 منقبا عن الذهب بالجنوب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وبسكرة وعين قزام وبرج باجي مختار، 15 منقبا عن الذهب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، ضبطت ذات المصالح 3سيارات و12 مولدا كهربائيا و11 مطرقة ضغط و 4 هواتف نقالة و11 كيس مملوء بالحجارة لاستخراج مواد ثمينة و3 شاحنات مملوءة بالسلع.

فيما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب لكميات من الوقود تقدر بـ 11965 لتر بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وبشار وجانت وسوق أهراس، 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.