الجيش يوقف 23 منقبا عن الذهب بعين قزام

أوقفت مفرزة الجيش الوطني الشعبي بعين قزام، 23 منقبا عن الذهب أمس الإثنين، بعين قزام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم، فقد تم أيضا ضبط مركبة رباعية الدفاع و3 دراجات نارية، و6 اجهزة للكشف عن المعادن.

اما في عين أمناس، فقد أوقفت مفرز الجيش 3 مهربين و حجزت 7 قناطير من النفايات النحاسية.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن بوهران، مجرمين متورطين في تنظيم عمليات إبحار سرية.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان مروج مخدرات بحوزته (520) قرص مهلوس.