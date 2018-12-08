الجيش يوقف 26 منقبا عن الذهب بتمنراست وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 26 منقبا عن الذهب.

وفي بيان لوزارة الدفاع الـوطني، اليوم السبت، فقد تم أيضا حجز 10 مولدات كهربائية و15 مطرقة ضغط.

و4 أجهزة كشف عن المعادن ومركبة رباعية الدفع .

من جهة أخرى، ضبطت مفارز مشتركة بكل من بشار، أم البواقي وبجاية، 4,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم حجز 8586 وحدة من مختلف المشروبات بورقلة.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وورقلة والأغواط، 46 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

فيما أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من الشلف، وهران ومستغانم،

محاولات هجرة غير شرعية لـ 72 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.