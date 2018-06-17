الجيش يوقف 3 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق في المسيلة وتبسة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بكل من المسيلة وتبسة 3 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق صيد، حسبما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن مفارز أخرى أفقوا بكل من وهران ومعسكر،باروني مخدرات وضبطوا 400 قرص مهلوس، كما تمّ حجز 2614 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة/.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، مركبة رباعية الدفع و3 دراجات نارية.

في حين أحبطت وحدات لحراس السواحل، خلال عمليتين متفرقتين بكل من عين تموشنت والغزوات، محاولتي هجرة غير شرعية لــ 36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وفقا لذات البيان.