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الجيش يوقف 3 عناصر دعم للإرهاب بالمدية وخنشلة

أخبار الجزائر
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الجيش يوقف 3 عناصر دعم للإرهاب بالمدية وخنشلة
بقلم عمر تدريست

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، من توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في المدية وخنشلة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، كشفت ودمرت 8 مخابئ للإرهابيين و5 قنابل تقليدية الصنع في باتنة.

وأوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بورقلة، بارون مخدرات وحجزت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 325 كيلوغرام ومركبتين، في حين تم ضبط 30 قنطارا من مادة التبغ بالوادي.

ومن جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، 4 مولدات كهربائية و5 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن و1.5 كيلوغرام من مادة TNT و30 مفجر، إضافة إلى معدات تفجير.

فيما تم توقيف 22 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان، وفقا لذات البيان.

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