الجيش يوقف 30 منقبًا ويحجز معدات وكميات من الذهب الخام

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، 30 منقبًا وعدة معدات وكميات معتبرة من الذهب الخام.

وهذا حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جاء فيه أن العمليات توزعت بين كل من جانت، تمنراست وبرج باجي مختار.

وأسفرت العمليات عن توقيف 30 شخصًا وحجزت 9 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى 9 مركبات رباعية الدفع وشاحنتين و51 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب.

فيما أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 18788 لتر من الوقود، وذلك على إثر عمليات متفرقة بكل من تبسة، سوق أهراس، الطارف وبرج باجي مختار.