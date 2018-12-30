الجيش يوقف 35 منقبا عن الذهب بالجنوب

أوقفت مفارز للجيش أمس السبت، إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وتمنراست 35 منقبا عن الذهب.

وأسفرت العملية حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد، عن ضبط 16 جهاز كشف عن المعادن ومطرقتي ضغط.

بالإضافة إلى مولدين كهربائيين، و 500 غرام من الكيف المعالج وثلاث مركبات رباعية الدفع و11 دراجة نارية.

في سياق متصل، حجز حرس السواحل بالجزائر العاصمة31.8 كلغ من الكيف المعالج.

فيما ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 830 وحدة من مختلف المشروبات وبندقية صيد و500 غرام من مادة البارود وكمية من الذخيرة ومعدات تعبئة الخراطيش، بكل من بسكرة والوادي .