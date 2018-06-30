الجيش يوقف 4 بارونات مخدرات في 4 ولايات

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني أمس الجمعة من توقيف أربعة تجار مخدرات.

فيما تمّ حجز 18.9 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من عين الدفلى ومعسكر وتلمسان وعين صالح، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات البيان، قامت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي من حجز 11.124 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي، كانت موجهة للتهريب.

كما تم توقيف “04” منقبين عن الذهب وحجز “04” مطارق ضاغطة ودراجة نارية بتمنراست.

من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بجيجل وبعنابة، ثلاثة “03” غطاسين كما تم حجز قارب وأجهزة ومعدات للصيد المحظور.

من بينها 14 قارورة أكسجين وبذلات للغطس، فيما تمّ ضبط 21 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بإن أمناس والأغواط.