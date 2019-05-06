الجيش يوقف 4 تجار مخدرات ويحجز أزيد من 82 كلغ “زطلة” ببشار

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، ببشار، 4 تجار مخدرات حجزت 82,7 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين سياحيتين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني،ضبطت مفرزة أخرى، شخصا بحوزته كيلوغرام واحد من نفس المادة بعين تموشنت.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار 5 منقبين عن الذهب.

وحجزت 29 مولدا كهربائيا و17 مطرقة ضغط و 3 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

بالإضافة إلى معدات تفجير، في حين تم توقيف 14 مهاجر غير شرعي بتمنراست.

وتمكنت وحدة لحراس السواحل، إثر عملية بحث وإنقاذ بحري على بعد ميل بحري واحد شمال رأس كاب كاربون بوهران.

من إنقاذ (16) مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على وشك الغرق.

في حين تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا آخرين كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بنفس المنطقة.