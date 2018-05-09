الجيش يوقف 4 عناصر دعم للإرهاب بـ 3 ولايات  

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من بومرداس، البليدة وتبسة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي.

دمرت 12 مخبأ للإرهابيين و8 قنابل تقليدية الصنع ببرج بوعريريج.

في حين استرجعت مفرزة أخرى بجيجل، بندقية مضخية وكمية من الذخيرة وكشفت ودمرت مخبأين ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراض أخرى.

وأضاف البيان، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي حجزت 93 كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني خمسة 5 أشخاص متورطين في شبكة لعمليات الهجرة غير الشرعية بمستغانم.

كما تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي بعين صالح، وفقا لذات البيان.