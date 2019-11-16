الجيش يوقف 42 شخصاً من جنسيات مختلفة بعدة عمليات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، 42 شخصا من جنسيات مختلفة، في عمليات متفرقة، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، وجانت.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، حجزت ذات المصالح مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و24 طلقة نارية.

بالإضافة إلى شاحنة، و3 مركبات رباعية الدفع، و3 دراجات نارية، و5 أجهزة كشف عن المعادن، و21 مولدا كهربائيا.

وكذا 14 مطرقة ضغط، و3344 غرام من الديناميت، و29 أنبوب إشعال، و15 متر من الفتيل الصاعق.

كما تم حجز 16 كيس من خليط الحجارة و200 كيلوغرام من الحجارة المعدة للطحن، و6 هواتف نقالة، يضيف البيان.

وتم توقيف 5 أشخاص بعين قزام، وحجز 6 مركبات رباعية الدفع و1870 كيلوغرام من المواد الغذائية، و16704 وحدة من مواد التنظيف الموجهة للتهريب.

ومن جهة أخرى، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، 9000 وحدة من مختلف المشروبات و637 قرص مهلوس بالبليدة والمسيلة، والوادي، وبرج بوعريريج.

كما تم حجز 501.8 غرام من الكيف المعالج، بكل من ولايتي تندوف وباتنة.

وفي سياق متصل، حجزت عناصر الدرك الوطني، بندقيتين تقليديتي الصنع، وبندقية صيد وأسلحة بيضاء، بالبليدة والجلفة وباتنة.