الجيش يوقف 6 إرهابيين و32 عنصر دعم شهر جويلية

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر جويلية 2019، من توقيف 6 إرهابين، و32 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وفي الحصيلة العملياتية، للجيش الوطني الشعبي شهر جويلية 2019، أشارت أنه تم اكتشاف وتدمير 11 مخبأ للإرهابيين.

كما تم استرجاع ما مجموعه 16 بندقية، من بينها 3 بندقيات رشاشة FM، بندقية رشاشة ديكناريوف، بندقية G3، 7 بندقيات نصف آلية سيمونوف، بندقية من نوع FLG، 3 بندقيات صيد.

كما قامت مفارز الجيش باسترجاع 11 رشاش، من بينهم 5 كلاشينكوف، 3 رشاشات RPK، رشاش من نوع دوشكا، رشاش من نوع HERSTAL، مسدس رشاش MAT-49.

هذا بالإضافة الى 10 قاذفات صاروخية من نوع غراد، جهاز تسديد، طائرة دون طيار، 16 مخزن ذخيرة، 21 ألف و937 طلقات من مختلف العيارات، 3 صاعقات.

أما عن القدائف، فقد تم حجز 142 قذيفة، من بينها 78 قذيفة هاون، 14 قذيفة من نوع PCN-60، 50 قديفة عيار 82 ملم، 14 ماسورة لراجمة الصواريخ عيار 120 ملم، 40 صمام، 21 مشعل، 20 فتيل صاعق، 40 كبسولة كهربائية.

وفي ذات السياق، قامت مفارز الجيش بكشف وتدمير 8 قنابل تقليدية الصنع، 0.76 كغ من مادة الديناميت، 2.47 من الرصاص.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 11 مهربا، 45 تاجر مخدرات، توقيف 255 منقب عن الذهب.

وحجزت مفارز الجيش 239 مطرقة ضغط، 300 مولد كهربائي، 39 جهاز كشف عن المعادن، 65 عربة، 3 آلات طحن الحجارة، 7 مضخات ماء.

أما عن المخدرات، فقد تم حجز 4377 قنطار من الكيف معالج، 42 ألف و491 قرص مهلوس، 48 ألاف و853 لتر من الوقود، 164 قنطار تبغ، 123 كيس خليط من الذهب والحجارة، 4775 كغ خليط من الحجارة والذهب.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تم خلال شهر جويلية توقيف 468 مهاجر غير شرعي، وإحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 179 شخص، بالإضافة الى إنقاد 14 شخص.