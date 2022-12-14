الجيش يوقف 61 تاجر مخدرات ويحجز 11 قنطار “زطلة” قادمة من المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 61 تاجر مخدرات، وحجز 11 قنطارا من الكيف المغربي، بالتزامن مع وضع حد لنشاط عشرة داعمين للجماعات الإرهابية عبر الوطن.

وجاء في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الأخير، أنّ مفارز مشتركة للجيش، وبالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت 61 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 11 قنطارا و4 كيلوغرامات من الكيف المعالج. فيما تمّ ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و550707 أقراص مهلوسة و457 غرامًا من مادة الكوكايين.

كما تمكنت وحدات الجيش الوطني من القضاء على 3 إرهابيين والقبض على آخرين في تيبازة والوادي. واسترجاع أربعة أسلحة نارية وذخيرة. فيما سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أوقفت مفرزة بتمنراست خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة بحوزتهم مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. وبندقية صيد وكمية من الذخيرة. فيما تمّ كشف وتدمير خمس قنابل تقليدية الصنع خلال عملية تمشيط بجيجل.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف. 206 أشخاص وضبطت 40 مركبة و300 مولّدا كهربائيا و222 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى 12 جهاز كشف عن المعادن. في حين تم توقيف 14 شخصا وضبط 13 بندقية صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ 31 طنا و11 قنطارا من مادة التبغ و27 قنطارًا من النفايات النحاسية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 39306 لترات. بكل من برج باجي مختار والوادي وتبسة وسوق أهراس والطارف.

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