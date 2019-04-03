الجيش يوقف 66 منقّبا عن المعدن الأصفر في عين ڤزام وجانت

العملية سمحت بضبط أزيد من 82 مولّدا كهربائيا ومعدّات أخرى

نفّذت، مساء أول أمس، مفارز للجيش الوطني الشعبي عمليات مهمّة في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة وحماية الحدود، بكل من جانت بولاية إليزي.

التابعة لإقليم الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة، والمقاطعة الإدارية عين ڤزام الواقعة أقصى جنوب عاصمة الولاية تمنراست.

قرب الحدود الجزائرية مع النيجر ومالي، بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

وحسب مصالح وزارة الدفاع الوطني، أمس، في بيان لها تحوز “النهار” على نسخة منه، فقد تم وضع حد لنشاط مجموعات من الأشخاص.

مختصة في عمليات التنقيب والنهب للذهب في المنطقة وتوقيف 66 شخصا منقّبا عن هذا المعدن، ومن مختلف الأعمار، من بينهم أجانب من جنسيات إفريقية مختلفة.

وفي ذات السياق، أوضحت ذات المصادر أن هذه العمليات التي قامت بها وحدات الجيش المرابطة بهذه المناطق الحدودية سمحت بحجز عتاد معتبر كان بحوزة الأشخاص الموقوفين.

يتم استخدامه في البحث والتنقيب عن خام الذهب بأماكن مختلفة من هذه المناطق.

حيث تمثلت في 82 مولدا كهربائيا إلى جانب 22 مطرقة ضغط و3 أجهزة كشف عن المعادن من مختلف الماركات.

للإشارة، فإن ظاهرة التنقيب عن المعدن الأصفر تشهدها عدة مناطق من الجنوب، خاصة المحاذية للحدود مع مالي والنيجر وليبيا.

غير أن جهود وحدات الجيش في هذا الصدد أفشلت كل مخططات المنقبين والمهربين لهذا المعدن النفيس من التراب الوطني.

حيث تم توقيف العشرات من الأشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.