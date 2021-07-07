الجيش يوقف 7 عناصر دعم للجماعات الارهابية خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 06 جويلية 2021 عديد العمليات في مختلف القطاعات

وفي إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش بالقرب من بلدية الڨرارم ﭬوﭬـة بميلة الناحية العسكرية الخامسة بندقية تقليدية الصنع وماسورتين لبندقية صيد ونظارة ميدان بالإضافة إلى كمية من الذخيرة

فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تم في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 7تجار مخدرات وضبطت7 قناطير و30 كيلوغرام من الكيف المعالج.

هذه المخدرات حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 17 تاجر مخدرات آخرين وحجز 26553 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (196) شخص وضبطت 20 مركبة و192 مولدا كهربائيا و102 مطرقة ضغط و06 أجهزة للكشف عن المعادن ومتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

كما تم حجز15 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم ضبط (06) بنادق صيد و(1908) قارورة غاز مسيل للدموع و(112630) علبة من مادة التبغ و(1440) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من قسنطينة والمسيلة وباتنة والبيض ووهران وبسكرة والوادي.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 15077 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس ووهران وتندوف.

من جهة أخرى، تمكن حرس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 3017 شخصا من بينهم (37 مهاجرا من جنسية مغربية، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عين تموشنت ووهران وتلمسان ومستغانم والشلف والطارف، فيما تم توقيف 482 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة والبيض وسعيدة وجانت.