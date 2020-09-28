الجيش يُخصص طائرتي شحن عسكريتين لنقل مساعدات إلى النيجر

خصصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، طائراتي شحن عسكرية لنقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب النيجيري.

وإنطلقت الشحنة الأولى، اليوم الإثنين، انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، على أن تتبع هذه العملية بشحنة ثانية يوم غد الثلاثاء.

ويأتي ذلك، في إطار تعزيز الروابط الإنسانية والتضامنية بين الجزائر والنيجر، وعلى إثر الفيضانات الأخيرة التي مست العديد من المناطق في دولة النيجر والتي خلفت خسائر بشرية ومادية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تتمثل هذه المساعدات تتمثل في 500 خيمة.

وتندرج هذه المساعدات، في إطار تقوية أواصر الأخوة والصداقة مع دول الجوار.

كما تؤكد مرة أخرى عزم الجيش على عدم ادخار أي جهد للمشاركة في مثل هذه المبادرات الإنسانية، من خلال تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل المادية المناسبة.