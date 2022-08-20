الجيش يُسخر مروحياته في عمليات إطفاء الحرائق

سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق الأخيرة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ساهم الجيش، في عمليات إطفاء الحرائق، بكل من الطارف وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة. وخاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها.

وأشار البيان، إلى أن المروحيات، شكلت دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي. المشاركة في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية والقرى المنكوبة.