الجيش يُنظم إستعراضا عسكريا يوم الفاتح نوفمبر

سينظم الجيش الوطني الشعبي، إستعراضا عسكريا بمشاركة مختلف القوات، يوم الجمعة الفاتح من نوفمبر 2024، إحياءً للذكرى السبعين لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، سيجري هذا الإستعراض، تحت إشراف السيد عيد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وسيتم تنظيم الإستعراض، على مستوى الطريق الوطني رقم 11، المحادي لجامع الجزائر.

كما يمكن متابعة الإستعراض على المباشر على جميع القنوات الوطنية العمومية والخاصة.