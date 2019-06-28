الجيش يُوقف عنصر دعم للجماعات الارهابية بالمسيلة ويُدمر5 قنابل بعين الدفلى

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة، ودمرت 5 قنابل تقليدية الصنع بمنطقة جبل عين النسور بولاية عين الدفلى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بورقلة ، 3 تجار مخدرات

وحجزت 352 كلغ ، من الكيف المعالج وسيارتي رباعتي الدفع.

فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من البليدة والجزائر والجلفة ، تاجري مخدرات وحجزت 111,5 كيلوغرام من الكيف المعالج،

وأوقفت 4 تجار مخدرات بحوزتهم 36,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، وحجزت سيارتين نفعيتين بكل من تلمسان وبانتة .

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست 26 منقبا عن الذهب وحجزت 3 أجهزة كشف عن المعادن و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،

أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 5941 لترا من الوقود، بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس، و1090 لترا من الوقود بتندوف.

وأوقفت 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة ببسكرة.

فيما ضبط عناصر الدرك الوطني 28116 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي.