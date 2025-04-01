الجيش يسقط طائرة بدون طيار مسلحة إخترقت الحدود الجزائرية

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من إسقاط طائرة بدون طيار مسلحة إخترقت الحدود الوطنية.

وحسب بيان وزارة الفاع الوطني تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أفريل، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر.

وأضاف البيان الوزارة أن هذه العملية تؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية.