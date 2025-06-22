الجيل الخامس ..انطلاق المزايدة لاستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية النقالة

انطلقت، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمزايدة لمنح ثلاثة رخص لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية النقالة من الجيل الخامس.

وشرعت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في فتح أظرفة مقدمي العروض حسب التسلسل الزمني لتقديمها. مع مراعاة وقت وتاريخ استلام كل عرض.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، محمد الهادي حناشي، إنّ هذا الحدث الهام. “يجعلنا نقف على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم التكنولوجي والاقتصادي في الجزائر”.

وأوضح أن العملية تخص “فتح الأظرفة الخاصة بالمزايدة بإعلان المنافسة رقم 2025/01 لمنح ثلاثة رخص. لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس وتوفير الخدمات ذات الصلة”.

كما اعتبر هذه الخطوة “جوهرية في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات الالكترونية وبناء مستقبل رقمي متكامل يواكب التطورات العالمية”. مشيرا إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس تعد “ركيزة أساسية في تعزيز التحول الرقمي، فضلا عن دعم الابتكار وتحفيز الاقتصاد الرقمي في بلادنا”.

وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، لفت حناشي إلى أن “هذه العملية التي تتم وفقا لأحكام النصوص التنظيمية المعمول بها، لاسيما نظام إعلان المنافسة الذي يبين كيفيات فتح العروض ودراستها وكذا معايير تقييمها، ليست مجرد مناسبة إجرائية تحرص من خلالها سلطة الضبط على ضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة بمعايير المنافسة الفعلية والمشروعة، بل هي انطلاقة نحو مستقبل رقمي واعد”.