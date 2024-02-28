الجيل الذهبي.. خبر سعيد لعشاق بوكيمون

أعلنت شركة Pokémon Company، الشركة التي تدير العلامة التجارية الشهيرة. عن إطلاق لعبة للهواتف المحمولة تسمى Pokemon Trading Card Game Pocket.

وقال تاكاتو أوتسونوميا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بوكيمون في مقطع فيديو. نُشر على موقع يوتيوب: “تتيح لك هذه اللعبة جمع بطاقات بوكيمون بسهولة. والتي استمتع بها اللاعبون في جميع أنحاء العالم منذ ظهورها لأول مرة في عام 1996، ولكن بتنسيق رقمي جديد”.

مع لعبة Pokemon Trading Card Game Pocket، ستتاح للاعبين الفرصة لفتح مجموعتين من البطاقات يوميًا.”لجمع البطاقات الرقمية التي تتميز بأعمال فنية تبعث على الحنين من الماضي. بالإضافة إلى البطاقات الجديدة كليًا الحصرية للعبة Pokémon Pocket Trading Card.” وكما هو الحال مع النسخة المادية، سيكون بإمكانهم تبادلها مع أصدقائهم.

لتطوير هذه اللعبة، عملت شركة Pokémon مع شركة Creatures Inc.، الشركة التي تقف وراء لعبة Pokémon Trading Card Game وDeNA. التي ساعدت في تطوير لعبة الفيديو Pokémon Masters EX. “مع إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لجودة الورق والألوان وعملية الطباعة”. بالنسبة للبطاقات المادية، أرادت الشركات الثلاث أن تفعل الشيء نفسه مع النسخة المحمولة.

كما قال يوجي كيتانو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Creatures Inc: “نظرًا لأن هذه اللعبة تستخدم الأجهزة المحمولة بدلاً من الورق. فإننا نتحدى أنفسنا للتعبير عن هذا الاهتمام بطريقة جديدة لا يمكن تحقيقها إلا رقميًا”.

وقال يوجي كيتانو إن الشركات استفادت أيضًا من ميزات شاشة الهاتف الذكي لعرض الألوان الرائعة وتأثيرات الأسلوب.

وأخيرًا، سيتمكن اللاعبون من التنافس في معارك سريعة خلال اللحظات المجانية من يومهم. بفضل القواعد الجديدة المستندة إلى نظام المعركة الحالي الذي تم تبسيطه.

كما ستتوفر لعبة Pokemon Trading Card Game Pocket في وقت لاحق من عام 2024. وخلال الحدث، أعلنت شركة Pokémon أيضًا عن لعبة جديدة، Pokémon Legends ZA، على Nintendo Switch، والتي ستصل في عام 2025.