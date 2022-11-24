الجيل الـ5.. الرئيس المدير العام لـ”موبيليس” يوضح

قال الرئيس المدير العام لموبيليس، شوقي بوخزاني، إن الجيل الخامس سيأتي وقتها، مشيرا إلى أن المتعامل سيكون جاهز لذلك.

كما أوضح المسؤول الأول في موبيليس، في حوار للنهار، أن تكنولوجيا الجيل الخامس تمر بعدة مراحل تنظيمية وإجرائية.

في حين، أكد بوخزاني، موبيليس يستغل ما هو متوفر حاليا في إطار الأنظمة والقوانين السارية المفعول من خلال دفاتر الشروط. والتي انخرط فيها استفاد منها المتعامل.

كما أشار المتحدث، إلى أن تكنولوجيا الجيل الرابع لم تقدم كل ما لديها. قائلا “نحاول استغلال أفضل التكنولوجيا والذبذبات الجديدة لتوفير أفضل تدفق”.

و بالمقابل، شدد الرئيس المدير العام لـ”موبيليس”، في حديثه على أن “من يحضر للذهاب إلى تكنولوجيا جديدة عليه مراجعة حساباته كثيرا”. تابعا “والاستثمار بقوة في الجيل الرابع”.

كما كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس شوقي بوخزاني ان المتعامل الاول للهاتف النقال في الجزائر حقق أفضل رقم أعمال في تاريخها سنة 2022. ومن المتوقع أن رقم أعمال موبيليس عند نهاية سنة 2022 سيتجاوز 135 مليار دينار أي أكثر من مليار دولار.

في حين، أوضح بوخزاني ان عدد زبائن مؤسسة موبيليس وصل إلى حد الان 21 مليون مشترك لديهم احسن تدفق الانترنت وأفضل تغطية في الجزائر.

وتابع الرئيس المدير العام لموبيليس خلال نزوله ضيفا على قناة النهار أن خلال سنة 2022 ان المؤسسة رافقت عدد من التحديات التكنولوجية منها تغطية ألعاب البحر الابيض المتوسط. و كذا التغطية النوعية للقمة العربية والتي كانت والأولى من نوعها بإستعمال الرقمنة.

وقال شوقي بوخزاني إن موبيليس خلال هذه السنة سجلت تطورا ونموا كبيرا في رقم أعمالها مقارنة بالسنوات الفارطة. أين سجلت موبيليس خلال الثلاثي الثالث من السنة تطورا بأكثر من 23% مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الفارطة. أما بالنسبة لـ 10 أشهر الأخيرة فقد سجلت موبيليس تطورا في رقم الاعمال بـ 12.4 % .

و أكد شوقي بوخزاني أن موبيليس سجلت أفضل رقم أعمال في تاريخها سنة 2022.