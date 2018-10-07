الجينز “المقطع”، “البونتاكور” و”الميني” ممنوعة في جامعة الجزائر

أصدرت جامعة الجزائر 3 تعليمة ادارية تمنع دخول الحرم الجامعي بلباس غير لائق.

حيث جاء في نص التعليمة الموجهة للذكور والاناث التزمهم باللباس المحترم، ويمنع الدخول بسراويل قصير ولباس القصير جدا داخل الحرم الجامعي.

كما تمنع التعليمة الصادرة عن كلية علوم الاعلام والاتصال، إدخال القهوة والشاي والمشروبات الغزية داخل قاعات الدراسة.

وشددت التعليمة على تطبيق عقوبات صارمة على الطلبة المخالفين حسب القانون الداخلي للكلية.

وتبقى التعليمة حبرا على ورق حسب ما صرح به طلبة للنهار أونلاين حيث يتم تطبيق التعليمة في بداية السنة فقط.

حيث تقوم الجامعة باصدار التعليمة في كل سنة وتلصق في جدران الحرم الجامعي دون تطبيقها على أرض الواقع.