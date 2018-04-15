الجَوارب المُمزّقة.. “موضة جديدة” في الملاعب الأوروبية !

بات نجوم كرة القدم في كبرى الدوريات الأوروبية يتعمدون تمزيق الجوارب وهذا بشكل ملفت أثناء المباريات وهو ما أثار إستغراب المتابعيين.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا حول هذه “الموضة الجديدة” والتي ظهر بها مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي كايل ووكر مؤخرا.

وكشفت بأن ووكر ليس أول من تعمد تمزيق الجوارب واللعب بها بل سبقه الفرنسي أرتور ماسوكو وقبلهم نجم ريال مدريد غاريث بيل.

وذكرت الصحيفة أن لاعبي كرة القدم في الفترة الأخيرة تأكدوا من أن تمزيق الجوارب يعطي مساحة حرية أكبر لعضلة “سمانة القدم”.

التي تكون متضخمة بسبب كثرة الدم المندفع لتلك المنطقة، في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهذا يقي اللاعبين من الإصابة بالتشنج العضلي.