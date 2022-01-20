الحاجة تدعي لـ بلماضي..وتقول ولادنا سحـ.روهم “لبلوطة” تلحق للشبكة وما تدخلش

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كما اعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن منتخب كوت ديفوار، تغير مقارنة بـ2019، ما يجعل الحسابات مختلفة في مباراة الغد.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: منتخب كوت ديفوار لسنة 2019 تغير نوعا ما مقارنة بما هو عليه الآن”.

كما أوضح: “رغم محافظتهم على الهيكلة بصفة عامة، لكن تقريبا نصف المنتخب تغير بما فيهم المدرب، وهذا أمر مهم”.

وأردف: “اليوم سنواجه كوت ديفوار في وضعية وظروف مغايرة، في 2019 كانت مباراة ربع نهائي ويجب تأهل منتخب واحد فقط”.

وتابع جمال بلماضي: “حاليا كوت ديفوار ضمن تأهله، لكن نحن مجبرون على الفوز، ما يجعل الحسبات ستكون مختلفة”.

بالمقابل نشر الفنان لخضر بوخرص فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يعلن فيه دعمه ومساندته للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا.

وقال الحاج لخضر مول العمارة أنه إبتعد عن الأضواء مؤخرا وخاصة منصات التواصل الإجتماعي ولكن عاد لمناساندة والوقوف مع الخضر.

وتابع الممثل القدير أن خسارة المنتخب الوطني في المباراة الأخيرة لا تنقص من معنوياته وقيمته خاصة لدى الجزائريين .

كما وجه لخضر بوخرص رسالة خاصة للكوتش بلماضي قائلا: ياجمال أنت من صنع الأفراح للجزائريين ووقف معهم في وقت الشدة.

وتابع الحاج لخضر أنت يا بلماضي من وقع سلسلة من اللاهزيمة بـ 35 مباراة وأدخلتنا التاريخ.

لم يحققها لا منتخب إفريقي ولا عربي بارك الله فيك.

وقال الفنان بوخرص يا بلماضي لا تتقلق انت تعرف جيدا انت الجمهور الجزائري حماسي ويحب الفوز ولكن أنت باجمال الشعب يحبك رابح أم خاسر.

كما توقع مول العمارة فوز الجزائر امام منتخب كوت ديفوار في المباراة الأخيرة للجولة الأولى من كأس إفريقيا بـ 2-1.