الحاجة تعود للظهور وتوجه رسالة جديدة لبلايلي

عادت الحاجة التي صنعت الحدث في الجزائر، خلال الأيام الماضية، بوعدها لبلايلي ومحليي الخضر بـ”قصعة طعام ودجاج” للظهور، بعد التأهل على حساب المغرب.

ووجهت الحاجة رسالة لصاحب الهدف الأسطوري في الديربي المغاربي قائلة :”ولادنا ضحوا من أجل الجزائر”.

وواصلت :”من كثرة المجهودات التي بذلها، بلايلي طاح مريض، ربي يرضى عليك، ويجعلك نجمة في كرة القدم العالمية”.

وفي نفس السياق قالت :”مبروك علينا، وإن شاء الله بإذن الله سنفوز باللقب، إنهم أسود ويحاربون من أجل الوطن”.

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