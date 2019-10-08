الحاجة فاطمة ضحية انهيار مسكنها بوهران في حالة صحية حرجة

ساءت، اليوم، وضعية “الحاجة فاطمة”، إحدى ضحايا انهيار منزل بوهران، الصحية ما استدعى تدخل فريق طبي من المستشفى الجامعي لإسعافها.

وكانت “الحاجة فاطمة” قد مكثت أكثر من 15يوما في حالة يرثى لها بمدخل عمارة بساحة فاليرو وسط مدينة وهران بعد انهيار كلي لمسكنها المتكون من خمس غرف بالطابق الرابع إلى جانب سقوط جزئي لشقق الطابق الثالث.

“الحاجة فاطمة” التي نقلت معاناتها وصرختها عبر النهار هي اليوم في وضعية حرجة نتيجة تماطل الجهات المحلية في الالتفات والنظر إليها والى كافة قاطني العمارة المهددين بالموت تحت الأنقاض في أية لحظة.

وتنتظر “الحاجة فاطمة” وآخرون أن تنظر لهم السلطات والمسؤولين، إن كانوا مسؤولين، بعين الرحمة، لإيجاد بديل لهم عن المسكن المنهار الذي يعود إلى سنوات الثمانينيات.