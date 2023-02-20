الحاج بوقاش يبدأ مغامرة جديدة

أعلن أمس، فريق نجم بن عكنون، المرشح بقوة للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ، عن تعاقده مع المهاجم المخضرم الحاج بوقاش، في صفقة انتقال حر.

ويتصدر النجم بطولة القسم الثاني هواة “المجموعة وسط غرب” مناصفة مع شبيبة تيارت، برصيد 40 نقطة لكل منهما، بعد مرور 18 جولة.

وقررت إدارة الفريق الاستعانة بخبرة بوقاش، الذي سيحتفل ديسمبر المقبل بعيد ميلاده الـ 40، بعد نجاح تجربة زميله السابق في مولودية الجزائر، عبد الرحمن حشود، على أمل أن يساهم في تحقيق صعود تاريخي إلى حظيرة الكبار.