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الحاج رابح درياسة حي يرزق

فن وثقافة
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الحاج رابح درياسة حي يرزق
بقلم زهيدة.ث

كذب المطرب محمد المازوني الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المطرب الكبير رابح درياسة.

وقال المازوني في اتصال مع “النهار أون لاين”: “حرام ما يقال ويكتب على المطرب الكبير رابح درياسة.. الحاج حي يرزق”.

وأكد محمد المازوني بالقول: “كنت جالسا قبل قليل مع صديقه المطرب ومنظم الحفلات نور الدين بن غالي وتحدثنا على هذا الموضوع”.

وأضاف المتحدث أن بن غالي أكد له أن “الحاج رابح درياسة في صحة جيدة ولا يعاني من أي شيء”.

واستنكر محدثنا نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة وتساءل عن السبب والهدف من ترويجها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=688910

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