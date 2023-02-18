الحاج رجم :”أشخاص لا يريدون الإستقرار وهذه أسباب مغادرة البنزرتي”

كشف الحاج رجم رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عن الأسباب الحقيقية وراء مغادرة المدرب فوزي البنزرتي المفاجأة.

وقال الحاج رجم في تصريح له لـ “النهار” اليوم السبت “التفاؤل ليس حرام، استقدام البنزرتي ليس خطأ، وأفضل مدرب في إفريقيا، البنزرتي لم يستطيع توصيل رسالته إلى اللاعبين، ويمكن العكس. أؤكد انه لا يوجد مؤامرة من اللاعبين”

كما أضاف الحاج رجم “هنا ناس لا يريدون الاستقرار في الفريق، نحن واقفون، ولا شيء يأتي بالأمر السهل، لا أريد ذكر الأسماء، الكل يعرف من هم”.

وأردف رئيس مجلس مولودية الجزائر “البنزرتي لن يأخذ أي تعويضات وسمح في بعض الرواتب”.

وختم “انهزام في كأس الجمهورية ليس بالأمر الهيّن لكن لا يحتاج هذا التهويل. مولودية الجزائر فريق كبير لهذا السبب يركز عليه كثيرا”.

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