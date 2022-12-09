الحاج رجم: “ثقتنا كبيرة في البنزرتي لإعادة الفريق للسكة الصحيحة”

جدد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، الحاج رجم، ثقته في المدرب فوزي البنزرتي، لاعادة الفريق إلى السكة الصحيحة.

وصرح الحاج رجم، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “البنزرتي أثبت كفاءته منذ سنوات في العديد من الأندية الكبيرة، وهو الملائم للمولودية”.

كما أضاف: “ثقتنا كبيرة في البنزرتي، لاعادة الفريق للسكة الصحيحة في أقرب فرصة اعتمادا على خبرته، واحترافيته”.

وتابع الحاج رجم: ” سنعمل على سد بعض النقائص المسجلة في تشكيلة الفريق الميركاتو المقبل، حسب طلب المدرب”.