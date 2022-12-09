إعــــلانات
الرياضة

الحاج رجم: “ثقتنا كبيرة في البنزرتي لإعادة الفريق للسكة الصحيحة”

بقلم كريم تيغرمت
الحاج رجم: “ثقتنا كبيرة في البنزرتي لإعادة الفريق للسكة الصحيحة”
  • 67
  • 0

جدد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، الحاج رجم، ثقته في المدرب فوزي البنزرتي، لاعادة الفريق إلى السكة الصحيحة.

وصرح الحاج رجم، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “البنزرتي أثبت كفاءته منذ سنوات في العديد من الأندية الكبيرة، وهو الملائم للمولودية”.

كما أضاف: “ثقتنا كبيرة في البنزرتي، لاعادة الفريق للسكة الصحيحة في أقرب فرصة اعتمادا على خبرته، واحترافيته”.

وتابع الحاج رجم: ” سنعمل على سد بعض النقائص المسجلة في تشكيلة الفريق الميركاتو المقبل، حسب طلب المدرب”.

رابط دائم : https://nhar.tv/FxkUa
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر