الحاج رجم “خضنا معارك لكن وجدنا عراقيل في استقدام أسماء ثقيلة”

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حكيم حاج رجم عن مستجدات الميركاتو الشتوي بعد اسدال السدال.

وقال الحاج رجم في تصريحه الذي نقلته الصفحة الرسمية اليوم السبت “اتصلنا مع عدد من الأسماء الثقيلة لكنّنا وجدنا عراقيل مثل ضيق الوقت و ارتباط أقوى الأسماء بعقود مع فرقهم”.

كما أضاف الحاج رجم “أغلب اللاعبين فضلوا الوجهة الخارجية من جانبنا لم نرضخ لأي احد و العميد فوق كل اعتبار”.

وأردف رئيس مجلس إدارة الفريق “ثقتنا كبيرة في الطاقم الفني و اللاعبين، كما أن العودة إلى التكوين هي الأهم، الإدارة الحالية خاضت أكثر من معركة.

قمنا بتصفية الديون مثل الغربال و روني وعدة لاعبين للتخلص من قانون منع الانتداب”.

وختم “سنعود الى الاستقبال بملعب 5 جويلية الاولمبية و ننتظر تقدم الأشغال بمركز زرالدة و ملعب الدويرة”.

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