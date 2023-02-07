الحاج رجم :”ظريف كان يمنح كامل وقته لمولودية الجزائر”

ابدى الحاج رجم رئيس فريق مولودية الجزائر تأثره الكبير لرحيل الرئيس التاريخي للفريق اليوم الثلاثاء خلال تشييع جنازته.

وقال الحاج رجم في تصريح لـ “النهار” بمقبرة القطار “عبد القادر ظريف قدم نفسه ووقته و اليوم ننحني أمام الله لكي يرزقه الجنة و ذويه الصبر و السلوان”

كما أضاف “وصية عبد القادر ظريف لا نتهاون فيها، وصيته واضحة كان يحب الفريق و فخر الفريق”.

يذكر. انه تم تشييع جنازة المرحوم اليوم الثلاثاء بقبرة القطار بالعاصمة وسطا أجواء مهيبة.

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