الحاج رجم: “عدة مشاريع نعمل على تجسيدها في القريب العاجل”

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، الحاج رجم، اليوم الجمهة، سعي إدارته على تجسيد العددي من المشاريع لفائدة الفريق.

وصرح الحاج رجم: “سنستلم مركز تكوين الفريق شهر أوت المقبل على أقصى تقدير، من أجل استغلاله لفائدة مواهبنا الشابة”.

كما أضاف: “من جهة أخرى نعمل على اطلاق القناة التلفزيونية الخاصة بالفريق في المستقبل القريب، والأمور تسير في الطريق الصحيح”.

وتابع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، الحاج رجم: “هناك عدة مشاريع نعمل بجدية وعزيمة كبيرتين على تجسيدها في القريب العاجل”.