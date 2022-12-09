الحاج رجم: “عدة مشاريع نعمل على تجسيدها في القريب العاجل”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، الحاج رجم، اليوم الجمهة، سعي إدارته على تجسيد العددي من المشاريع لفائدة الفريق.
وصرح الحاج رجم: “سنستلم مركز تكوين الفريق شهر أوت المقبل على أقصى تقدير، من أجل استغلاله لفائدة مواهبنا الشابة”.
كما أضاف: “من جهة أخرى نعمل على اطلاق القناة التلفزيونية الخاصة بالفريق في المستقبل القريب، والأمور تسير في الطريق الصحيح”.
وتابع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، الحاج رجم: “هناك عدة مشاريع نعمل بجدية وعزيمة كبيرتين على تجسيدها في القريب العاجل”.
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