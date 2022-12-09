الحاج رجم: “فكرت جديا في الاستقالة بعد هزيمتنا أمام الحمراوة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، الحاج رجم، اليوم الجمعة، تفكيره في الاستقالة، عقب هزيمتهم الأخيرة أمام مولودية وهران.
وصرح الحاج رجم، للإذاعة الوطنية: “بعد مباراتنا الأخيرة أمام مولودية وهران، فكرت جديا في الرحيل، لخيبة الأمل بعد الهزيمة، والأداء المقدم”.
كما أضاف: “تراجعت عن قراري، كون المولودية تملك تشكيلة جديدة، وهي بحاجة لبعض الوقت ليجد اللاعبون معالمهم والانسجام اللازم”.
وتابع الحاج رجم: “نملك لاعبين شبان يعملون بجد كبير، وأتوقع رد فعل قوي من طرفهم في مباراتنا المقبلة”.
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