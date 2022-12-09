الحاج رجم: “ننتظر رد المسؤولين لمواجهة اتحاد العاصمة بملعب براقي”

تحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، الحاج رجم، عن مكان خوض مباراتهم المتأخرة أمام اتحاد العاصمة، واقتراحهم ملعب “براقي”.

وصرح الحاج رجم، اليوم الجمعة للإداعة الوطنية: “اقترحنا مواجهة اتحاد العاصمة بملعب “براقي” الجديد، ولم نتلقى أي رد لحد الآن”.

كما أضاف: “ننتظر رد مديرية الشباب والرياضة، بالإضافة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، في هذا الخصوص”.

يذكر أن المباراة المتأخرة التي تجمع مولودية الجزائر، باتحاد العاصمة، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الثامنة، من البطولة المحترفة.