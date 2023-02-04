الحاج ضيوف :”الجزائر تستطيع تنظيم كأس العالم”

أدلى نجم الكرة السنغالية سابقا الحاج ضيوف بتصريح تاريخي في حق المسؤولين عن تنظيم الشان و الملاعب التي وصفها بـ “العالمية”.

وقال الحاج ضيوف في تصريحه لـ “النهار” اليوم السبت “الجزائر تستطيع تنظيم كأس العالم، بكل صراحة تستطيع تنظيم كأس إفريقيا بكل بساطة”.

كما أضاف ” الجزائر بحجم قارة باستطاعتها تنظيم الدورات التي تخص الشباب”.

وختم نجم ليفربول سابقا “أهنئ الجمهور الجزائري على هذا الاحتفال، كما اهنئ الكاف باختيارها الجزائر لتنظيم الشان، حاليا كرة القدم تستحق إمكانيات كبيرة و ملاعب جيّدة، الدورة جيّدة، في ملاعب عالمية”.

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