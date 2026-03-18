الحاج ضيوف: “الكأس تكسب على المستطيل الأخضر وليس عبر البريد”

أبدى النجم السنغالي الأسبق، الحاج ضيوف، ردة فعله، بخصوص القرار الأخير للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص نزع لقب كأس أمم إفريقيا من منتخب السنغال.

وعلق الحاج ضيوف، على قرار “الكاف”، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” أين نشر صورة كأس أمم إفريقيا.

وأرفق النجم الأسبق للمنتخب السنغالي، هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “هذه الكأس تكسب على المستطيل الأخضر، وليس عبر البريد الالكتروني.. ليلة سعيدة”.

وجاءت هذه الخرجة من النجم الأسبق الحاج ضيوف، بعد القرار الأخير والمفاجئ من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بسحب لقب “كان 2025” من منتخب السنغال.